Ryder Cup 2025, 500 mila dollari a Team Usa

C'è chi come il Team Europe continuerà a giocare per la gloria, la coppa e l'onore della vittoria, come tradizione vuole ormai da quasi 100 anni. E chi, dal 2025, verrà pagato per partecipare alla Ryder Cup.

500 mila dollari ai giocatori americani

Il prossimo anno a Bethpage (New York), gli americani percepiranno 500.000 dollari a testa, di cui 200.000 come compenso personale e 300.000 da donare in beneficenza, come indicato anche da Tiger Woods. "Questa è una straordinaria competizione internazionale e la PGA of America vuole solo aiutare questo sport a crescere. Con i soldi a disposizione stiamo solo cercando di fare del nostro meglio. Posso assicurare che nessun giocatore abbia chiesto compensazioni in denaro", le parole di Don Rea, presidente dell'organizzazione statunitense fondata nel 1916. E adesso resta da capire quale sarà la scelta dei protagonisti. Keegan Bradley, capitano del team Usa, ha già annunciato che donerà tutto in beneficenza. Scottie Scheffler, numero 1 al mondo, ha spiegato "che tutti noi americani siamo disposti a giocare la Ryder gratuitamente. Ma se hanno deciso di pagarci, penso sia una fantastica notizia. Non credo che questo fattore possa togliere qualcosa allo spettacolo della competizione".