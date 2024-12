Ryder Cup, trionfo Europa: lo speciale oggi su Sky

Adistanza di poco più di un anno ripercorriamo il trionfo del Vecchio Continente al Marco Simone Golf e Country Club a Guidonia Montecelio (Roma), dove il Team Europa ha porta a casa la 44^ edizione della Ryder Cup, per il suo 15° trionfo. Appuntamento con il documentario da oggi su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

E’ trascorso più di un anno dalla memorabile edizione della Ryder Cup in Italia culminata con lo straordinario successo della squadra europea guidata dal capitano Luke Donald. Un team, una squadra più che unita, per non dire una famiglia. Questa è stata la chiave del trionfo europeo contro gli Stati Uniti a Roma e questo è il tema centrale del documentario disponibile su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW da martedì 17 dicembre. Un racconto dietro le quinte del grande lavoro di Luke Donald e dei giocatori anche nei mesi precedenti al grande evento dove si esplora cosa significa far parte della famiglia di Team Europe. Il pubblico ha la possibilità di entrare nel sacro spogliatoio dell’Europa, rivivendo le emozioni di tutti i giocatori, dei caddie e dei membri dello staff in una delle settimane più speciali per tutti gli appasionati di golf.