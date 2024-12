Pallamano, l'amichevole Croazia-Italia oggi su Sky

A Poreč stasera amichevole di prestigio per la Nazionale di pallamano contro la Croazia. Azzurri verso il ritorno ai Mondiali dopo 28 anni: il 14 gennaio a Herning debutto contro la Tunisia. In Croazia attesi 3.500 spettatori. Il pivot Iballi: "Amichevole importante per entrare nella giusta mentalità". L’appuntamento è in diretta dalle 17.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

L’Italia della pallamano prende la rincorsa verso i Campionati Mondiali 2025. Il 14 gennaio a Herning, in Danimarca, dopo 28 anni dall’unica altra occasione, la Nazionale sarà al via del torneo iridato nel Gruppo B in compagnia di Tunisia, Algeria e dei danesi, padroni di casa e oro olimpico a Parigi. Un appuntamento storico, al quale la formazione allenata da Riccardo Trillini sta già lavorando da giorni: prima un training camp tra il CPO “Giulio Onesti” di Roma e Novigrad, ora tre giorni di raduno a Parenzo che culmineranno con l’amichevole di lusso di questa sera (domenica) alle 17:30 contro la Croazia. Inizia da qui, da questa sfida, il racconto di Sky dedicato al cammino iridato della Nazionale, con l’amichevole dello Žatika Sports Centre in diretta su Sky Sport Max e su NOW.

Per l'Italia test match di prestigio La Croazia sarà non soltanto una delle tre nazioni ospitanti dei Mondiali – assieme a Danimarca e Norvegia, sede della finale del 2 febbraio – ma anche una delle favorite per arrivare fino in fondo. Del resto la selezione guidata dall’islandese Dagur Sigurdsson, già campione d’Europa nel 2016 da CT della Germania, è tra le più titolate d’Europa con 14 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed EURO. Nessuna delle due formazioni sarà comunque al completo, con l’Italia che in particolare rinuncia agli infortunati Marco Mengon e al capitano Andrea Parisini, oltre che al portiere Domenico Ebner e al terzino Mikael Helmersson, ancora impegnati in Bundesliga coi rispettivi club.