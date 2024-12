SuperG Bormio, vince Moeller. Casse solo 11°

Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Fredrik Moeller. Il 24enne norvegese ha vinto il superG di Bormio, ottenendo così il primo successo dopo i quarti posti nella specialità a Beaver Creek e in Val Gardena. In una gara segnata dalla brutta caduta di Caviezel con il pettorale 1 (trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti), Moeller ha disputato una prova di altissimo livello sulla Stelvio. Nonostante qualche sbavatura nel secondo settore, il norvegese ha fatto la differenza nella parte alta e poi nel finale con grande velocità. Moeller ha chiuso con 20 centesimi di vantaggio sull'austriaco Vincent Kriechmayr e 24 centesimi sul sorprendente Alexis Monney, sceso con il pettorale 27 e ancora sul podio dopo la vittoria di sabato in discesa libera. Male gli italiani, tutti fuori dalla top 10: undicesimo posto per Mattia Casse, sedicesimo per Dominik Paris.