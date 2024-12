Slalom Semmering, vince Ljutic. Fuori Peterlini

Prima vittoria dopo cinque podi per la 20enne croata che chiude con quasi due secondi di vantaggio su Duerr e Liensberger. Rast, quarta al traguardo, conquista il pettorale rosso. Giornata da dimenticare per le italiane: Peterlini entra nelle 30, ma poi cade nella seconda manche

Dopo cinque podi arriva la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo di Zrinka Ljutic. Senza Shiffrin e Vlhova, ancora ferme per infortunio, il talento classe 2004 ha vinto lo slalom di Semmering. Una prova dominante della croata che, dopo aver chiuso la prima manche con 51 centesimi di vantaggio su Lena Duerr, ha concluso con il miglior crono anche la seconda manche. Sul podio salgono la tedesca Duerr e l'austriaca Liensberger, entrambe lontane quasi due secondi. Quarto posto per Camille Rast che con questo risultato scavalca Federica Brignone nella classifica generale e conquista il pettorale rosso. Male le italiane: solo Martina Peterlini supera la prima manche, ma poi cade nella seconda prova.