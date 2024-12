Bormio, incidente per Caviezel: via in elicottero

Rovinosa caduta per Gino Caviezel: primo a scendere nel superG di Bormio, l'elvetico ha inforcato prima del salto di San Pietro ed è scivolato lungo il muro. Sempre cosciente ma apparso subito dolorante a una gamba, è stato portato via in elicottero. La gara è poi ripresa dopo diversi minuti di stop per prestare soccorso all'atleta svizzero. Quello di Caviezel è il terzo incidente sulla Stelvio dopo quelli in prova di Sarrazin e Zazzi

