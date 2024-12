Tour de Ski, doppietta norvegese a Dobbiaco

Successo unanime e acclamato per l'Interval Start 20 km a skating del Tour de Ski di Dobbiaco, che incorona Harald Østberg Amundsen (NOR) e Astrid Øyre Slind (NOR). Lungo lo spettacolare tracciato dell'Alta Val Pusteria il "treno delle Dolomiti" Amundsen ha preceduto Simen Hegstad Krüger (NOR) di 21"2 e Andrew Musgrave (GBR) di 28"4. Migliore italiano Elia Barp, 23/o a +1'37", 51/o Federico Pellegrino (+2'37"). Così gli altri azzurri: 38/o Lorenzo Romano, 40/o Giovanni Ticcò, 43/o Paolo Ventura, 44/o Martino Carollo, 45/o Simone Daprà, 57/o Martin Coradazzi, 63/o Davide Graz, 66/o Michael Hellweger e 80/o Giacomo Gabrielli. Klæbo, oggi 5/o, è sempre leader della generale. Al femminile gran gara di Slind che batte la connazionale Johaug sull'arrivo alla Nordic Arena. Solide prestazioni delle azzurre con Caterina Ganz migliore italiana in assoluto al 22/o posto, 26/a Anna Comarella. 32/a e 47/a le sprinter Federica Cassol e Nicole Monsorno.