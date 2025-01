Mondiali pallamano, Italia-Algeria in STREAMING

Dopo il successo contro la Tunisia l'esordio, l'Italia della pallamano torna in campo al Mondiale di pallamano contro l'Algeria: diretta su Sky Sport Uno. Il Mondiale è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, skysport.it, sulla pagina YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW

Al Mondiale di pallamano torna in campo l'Italia. La squadra allenata dal Ct Riccardo Trillini - che all'esordio ha sconfitto 32-25 la Tunisia - sfiderà l'Algeria a Herning (Danimarca). Incontro in diretta ora su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, skysport.it, sulla pagina YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW.

Sabato 18 gennaio alle 20.30 invece ci sarà il match contro i padroni di casa della Danimarca. Ai mondiali 2025 - che per la prima volta si disputano in tre nazioni, Croazia, Danimarca e Norvegia, dove si giocherà la finale il 2 febbraio a Oslo - partecipano 32 squadre suddivise in otto gironi. Le prime tre classificate del girone dell'Italia, il B, andranno in un ulteriore raggruppamento con le migliori tre del Gruppo A composto da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera.