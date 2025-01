Terza e storica vittoria per la Nazionale di pallamano ai Mondiali di Danimarca, Croazia e Norvegia. Contro la Repubblica Ceca partita mai in discussione e main round che inizia nel migliore dei modi. Giovedì sfida da dentro-fuori per l’impresa quarti di finale contro la Germania argento olimpico, LIVE su Sky Sport

Un’altra grande notte di pallamano azzurra ai Campionati Mondiali. L’Italia batte 25-18 la Repubblica Ceca nella prima giornata del main round, il secondo turno della competizione e, tornata dopo 28 anni nel torneo iridato, è in piena corsa per una storica qualificazione ai quarti di finale. Tutto sarà legato a quanto accadrà giovedì 23 gennaio (ore 18:00, diretta Sky) nel match contro la Germania, che intanto stasera ha incassato una netta sconfitta contro la Danimarca padrona di casa. Sulla scia dell’entusiasmo, galvanizzata dal grande gioco espresso, la Nazionale sfiderà una delle potenze del panorama internazionale – tedeschi argento olimpico a Parigi – per una partita da dentro-fuori e dall’enorme valore per il movimento italiano.

Trillini: "Un sogno giocarsi i quarti di finale"

"È un sogno giocarsi i quarti di finale contro la Germania con tanta tranquillità – ha detto nel dopo gara il Direttore Tecnico azzurro Riccardo Trillini – sapendo di poterci giocare le nostre chance. Siamo consapevoli di chi avversaria parliamo, ma tempo fa non avremmo potuto pensare neanche di affrontarli in amichevole e ora siamo qui".

Ebner (Mvp) e Parisini i migliori

Contro la Repubblica Ceca terza vittoria nel torneo dopo quelle del girone preliminare con Algeria e Tunisia, ma soprattutto altra grande prova di squadra della Nazionale. Vantaggio di cinque reti al termine del primo tempo (14-9) e sempre difeso nella ripresa. Mvp il portiere Domenico Ebner con 14 parate: nato a Friburgo da papà tedesco e mamma con radici pugliesi, Ebner vivrà una serata dalle forti emozioni giovedì contro la Germania. Brillante la prova del collettivo, con ben 11 diversi giocatori a segno. Il più prolifico è il capitano Andrea Parisini con cinque reti. L’Italia esulta. Il sogno dei Campionati Mondiali continua.