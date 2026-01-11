Offerte Sky
Europei pattinaggio di velocità: argento Lollobrigida, bronzo Giovannini

pattinaggio
©Ansa

Un'altra giornata ricca di medaglie per l'Italia agli Europei di pattinaggio di velocità: nelle mass startì argento per Francesca Lollobrigida e bronzo per Andrea Giovannini

EUROPEI SPEED SKATING: ALTRE DUE MEDAGLIE PER L'ITALIA

ascolta articolo

Lampi azzurri in Polonia. A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la Nazionale italiana di pattinaggio di velocità termina gli Europei su singole distanze a Tomaszów Mazowiecki con 5 medaglie conquistate (1 oro, 2 argenti, 2 bronzi), migliorando il record di 4 risalente al 2018. Nella terza e ultima giornata di gare Francesca Lollobrigida ha conquistato l'argento nella mass start femminile, venendo preceduta per una manciata di millesimi dalla danese Sofia Thorup. Nella gara maschile, invece, Andrea Giovannini si è portato a casa la medaglia di bronzo, preceduto dal belga Bart Swings (oro) e dall’olandese Bart Hoolwerf (argento). 

