Lampi azzurri in Polonia. A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la Nazionale italiana di pattinaggio di velocità termina gli Europei su singole distanze a Tomaszów Mazowiecki con 5 medaglie conquistate (1 oro, 2 argenti, 2 bronzi), migliorando il record di 4 risalente al 2018. Nella terza e ultima giornata di gare Francesca Lollobrigida ha conquistato l'argento nella mass start femminile, venendo preceduta per una manciata di millesimi dalla danese Sofia Thorup. Nella gara maschile, invece, Andrea Giovannini si è portato a casa la medaglia di bronzo, preceduto dal belga Bart Swings (oro) e dall’olandese Bart Hoolwerf (argento).