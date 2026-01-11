L’Italia conquista un altro podio nella staffetta di Coppa del Mondo di slittino. Nella prova che ha completato il programma della tappa di Winterberg, in Germania, il team composto da Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter e Marion Oberhofer ha chiuso al terzo posto alle spalle di Germania e Austria. La squadra tedesca ha chiuso con il tempo di 3’12″106, precedendo di 0″623 l’Austria, con l’Italia terza a 0″728 e brava a soffiare il podio agli Stati Uniti (+1″183) e alla Lettonia (+1″544). Si tratta del secondo podio stagionale nella specialità per un’Italia, che aveva già vinto a Park City, a metà dicembre. Il prossimo fine settimana il circuito principale resta in Germania, ad Oberhof, per la sesta tappa stagionale.