Il nuovo corso del Settebello parte con una vittoria . Cinquanta giorni dopo il primo raduno l'Italia della pallanuoto vince 19-8 contro la Turchia nel match d'esordio agli Europei di Belgrado . Dieci azzurri a bersaglio con Francesco Condemi autore di una quaterna . Il nuovo ciclo, che già si era aperto con 5 vittorie, comincia bene e martedì 13 gennaio alle 18 l’Italia è attesa da un altro match, più probante, con la Slovacchia .

Italia-Turchia, il tabellino

Turchia: H. Kil, K. Oguzcan 1, F. Acar 1, T. Ergin, B. Alkan, K. Gemalmazoglu, O. Alpman 1, E. Naiploglu, M. Yutmaz 1 (rig.), E. Kahraman 1, Y. Duzenli 1, M. Meral, E. Kuloglu 2, S. Caner. All. K. Loudis.

Italia: M. Del Lungo, F. Cassia 2, J. Alesiani, M. Del Basso 1, F. Ferrero 1, E. Di Somma 3, V. Dolce 2, T. Gianazza 1, L. Bruni 2, F. Condemi 4, A. Carnesecchi 1, F. De Michelis, A. Balzarini 2, M. Antonucci. All. A. Campagna.

Arbitri: Bourges (FRA) e De Jong (NED).

Note: parziali 1-7, 2-4, 3-4, 2-4. Uscito per limite di falli Balzarini (I) nel quarto tempo