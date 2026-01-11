Offerte Sky
Europei pallanuoto, Italia-Turchia 19-8: prima vittoria per il Settebello

pallanuoto

Il nuovo corso del Settebello comincia con una convincente vittoria nell'esordio degli Europei di pallanuoto a Belgrado: la squadra del CT Campagna batte nettamente la Turchia per 19-8, trascinata dai quattro gol di Condemi. Martedì appuntamento con la Slovacchia

Il nuovo corso del Settebello parte con una vittoria. Cinquanta giorni dopo il primo raduno l'Italia della pallanuoto vince 19-8 contro la Turchia nel match d'esordio agli Europei di Belgrado. Dieci azzurri a bersaglio con Francesco Condemi autore di una quaterna. Il nuovo ciclo, che già si era aperto con 5 vittorie, comincia bene e martedì 13 gennaio alle 18 l’Italia è attesa da un altro match, più probante, con la Slovacchia

Italia-Turchia, il tabellino

Turchia: H. Kil, K. Oguzcan 1, F. Acar 1, T. Ergin, B. Alkan, K. Gemalmazoglu, O. Alpman 1, E. Naiploglu, M. Yutmaz 1 (rig.), E. Kahraman 1, Y. Duzenli 1, M. Meral, E. Kuloglu 2, S. Caner. All. K. Loudis.
Italia: M. Del Lungo, F. Cassia 2, J. Alesiani, M. Del Basso 1, F. Ferrero 1, E. Di Somma 3, V. Dolce 2, T. Gianazza 1, L. Bruni 2, F. Condemi 4, A. Carnesecchi 1, F. De Michelis, A. Balzarini 2, M. Antonucci. All. A. Campagna.
Arbitri: Bourges (FRA) e De Jong (NED).
Note: parziali 1-7, 2-4, 3-4, 2-4. Uscito per limite di falli Balzarini (I) nel quarto tempo

