L’Italia resta ai piedi del podio ma conquista un super quarto posto nella staffetta maschile di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof, in Germania. Vittoria per la Norvegia, che riesce nel finale ad avere la meglio sulla Francia e sulla Svezia, con gli azzurri Patrick Braunhofer, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel che hanno preceduto i padroni di casa della Germania, quinti. Christiansen in volata porta la Norvegia (2+7) al successo in 1’20″29″1 superando Eric Perrot e la Francia. Terza la Svezia (0+12), appena alle sue spalle, Tommaso Giacomel ricuce il gap di 30″ per infilare sul rettilineo finale il padrone di casa Zobel, quinto, a soli 4″8 dalla Norvegia vincitrice.