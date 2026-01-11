Offerte Sky
Biathlon, Italia al 4° posto nella staffetta di Oberhof in Coppa del mondo

biathlon

Quarto posto per l'Italia nella staffetta maschile nella Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof, in Germania. Gli azzurri, trascinati da Tommaso Giacomel, hanno chiuso alle spalle di Norvegia, Francia e Svezia, precedendo però i padroni di casa tedeschi

L’Italia resta ai piedi del podio ma conquista un super quarto posto nella staffetta maschile di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof, in Germania. Vittoria per la Norvegia, che riesce nel finale ad avere la meglio sulla Francia e sulla Svezia, con gli azzurri Patrick Braunhofer, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel che hanno preceduto i padroni di casa della Germania, quinti. Christiansen in volata porta la Norvegia (2+7) al successo in 1’20″29″1 superando Eric Perrot e la Francia. Terza la Svezia (0+12), appena alle sue spalle, Tommaso Giacomel ricuce il gap di 30″ per infilare sul rettilineo finale il padrone di casa Zobel, quinto, a soli 4″8 dalla Norvegia vincitrice. 

