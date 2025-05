Constantini-Mosaner, oro mondiale nel doppio misto

La coppia formata da Stefania Constantini ed Amos Mosaner ha vinto la medaglia d'oro nei campionati mondiali di doppio misto di curling. In finale il tandem italiano ha sconfitto la Scozia di Jennifer Dodds e Bruce Mouat per 9-4 . Il successo arriva a meno di 9 mesi dall'inizio dell'Olimpiade di Milano-Cortina 2026

Per l'Italia è arrivato un successo storico ai campionati mondiali di Curling di doppio misto che si stanno svolgendo nella parte nord-orientale del Canada (alla Willie O' Ree Place di Fredericton): Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno conquistato la medaglia d'oro (questo è stato il primo podio della nazionale italiana di curling ai mondiali di questa categoria). Decisivo il trionfo in finale contro la Scozia di Jennifer Dodds e Bruce Mouat per 9-4. Gli italiani avevano già sconfitto la stessa coppia nella sesta partita della fase a gironi 7-4.

Il tandem è tornato a gareggiare insieme dopo la medaglia d'oro olimpica conquistata all'Olimpiade invernale di Pechino del 2022. Costantini e Mosaner hanno una striscia di 22 vittorie consecutive. L'ultimo successo è arrivato a meno di nove mesi dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.