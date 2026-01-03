Nella tappa di coppa del mondo in Lettonia le due azzurre salgono sul gradino più basso del podio dietro alle austriache Egle/Kipp e alle tedesche Eitberger/Matschina. Ora Andrea Vötter e Marion Oberhofer sono quarte in classifica generale con 180 punti

Andrea Vötter e Marion Oberhofer aprono alla grande il 2026 e tornano sul podio di coppa del mondo: le due altoatesine sono terze nel doppio femminile di Sigulda, in Lettonia, per cogliere il diciassettesimo podio di una carriera che le ha viste vincere per due volte la classifica generale di specialità. Il primo podio stagionale di Vötter/Oberhofer ha preso forma con una buona prima manche che le ha viste cogliere il terzo posto parziale con tanto record di spinta del budello lettone, nonostante qualche sbavatura nel finale. Un piazzamento poi confermato nell'ottima seconda discesa, conclusa con un gap di soli 203 millesimi di secondi nei confronti delle austriache Egle/Kipp, vincitrici in 1'24″814 per cogliere la 16esima perla della carriera. Sul secondo gradino del podio salgono quindi le tedesche Eitberger/Matschina, leader a metà gara e superate dalle austriache per soli 31 millesimi. Egle/Kipp si confermano leader della classifica generale con 370 punti ed un margine di 30 lunghezze sulle tedesche Eitberger/Matschina, con le altre tedesche Degenhardt/Rosenthal - oggi assenti - terze a quota 246. Salgono in quarta piazza Vötter/Oberhofer con un bottino di 180 punti che le porta spalla a spalla con le statunitensi Forgan/Kirby e con le lettoni Upite/Pavlova.