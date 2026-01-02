Offerte Sky
Sci, infortunio choc per Katharina Liensberger: stagione finita e niente Olimpiade

Sci

La sciatrice austriaca si è infortunata in allenamento: frattura della testa della tibia destra, associata a una lesione del menisco e del legamento collaterale mediale. Per Liensberger stagione finita e niente Olimpiade a Milano-Cortina

Stagione finita e niente Olimpiade a Milano-Cortina per Katharina Liensberger. La sciatrice si è fatta male durante una sessione di allenamento di slalom gigante a St. Michael, dove stava rifinendo la preparazione in vista del fine settimana sloveno. La federazione austriaca ha comunicato l’esito degli accertamenti medici e si tratta di frattura della testa della tibia destra, associata a una lesione del menisco e del legamento collaterale mediale. Liensberger, visitata presso la clinica Hochrum di Innsbruck, subirà un intervento chirurgico già nella serata del 2 gennaio. Per la 28enne nativa di Feldkirch, dunque, è arrivata la chiusura anticipata del cammino in quest’annata agonistica e soprattutto deve dire addio ai sogni di gloria nelle Olimpiadi di Milano Cortina, ricordando l’argento a Cinque Cerchi tra i pali stretti nel 2022 a Pechino.

