Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in direttaslalom gigante
Camille Rast è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora. Alle spalle della svizzera sulla pista Podkoren, troviamo l'americana Paula Moltzan e per l'Albania Lara Colturi che precede di un solo centesimo di secondo la leader di Coppa del mondo generale, la statunitense Mikaela Shiffrin. Miglior azzurra, con il pettorale 20, è la tarvisiana Lara Della Mea, 8^ dopo una prova convincente. Molto più staccata Sofia Goggia, solo 27^ a +2.84 dalla vetta. Nelle 30 anche Alice Pazzaglia e Ilaria Ghisalberti. Seconda manche alle 13.
Slalom gigante Kranjska Gora, i risultati dopo la 1^ manche
- RAST Camille (Svi) 1:01.38
- MOLTZAN Paula (Usa) +0.33
- COLTURI Lara (Alb) +0.37
- SHIFFRIN Mikaela (Usa) +0.38
- SCHEIB Julia (Aut) +0.41
- HECTOR Sara (Sve) +0.85
- O BRIEN Nina (Usa) +1.03
- DELLA MEA Lara (Ita) +1.46
- GASIENICA-DANIEL Maryna (Pol) +1.47
- GRENIER Valerie (Can) +1.55
- 27. GOGGIA Sofia (Ita) +2.84
- 29. PAZZAGLIA Alice (Ita) +2.89
- 30. GHISALBERTI Ilaria (Ita) +2.99