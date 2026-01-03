Offerte Sky
Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta

slalom gigante

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile inaugura il 2026 a Kranjska Gora con il sesto slalom gigante della stagione. In testa dopo la prima manche la svizzera Rast, che precede Moltzan, Colturi e la leader di Coppa del mondo Shiffrin. Lara Della Mea è la migliore delle italiane, ottava a +1.46. Molto in ritardo Sofia Goggia (+2.84 dalla leadership), subito fuori la neozelandese Robinson. Seconda manche alle 13

GIGANTE KRANJISKA GORA, RISULTATI 1^ MANCHE

Camille Rast è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora. Alle spalle della svizzera sulla pista Podkoren, troviamo l'americana Paula Moltzan e per l'Albania Lara Colturi che precede di un solo centesimo di secondo la leader di Coppa del mondo generale, la statunitense Mikaela Shiffrin. Miglior azzurra, con il pettorale 20, è la tarvisiana Lara Della Mea, 8^ dopo una prova convincente. Molto più staccata  Sofia Goggia, solo 27^ a +2.84 dalla vetta. Nelle 30 anche Alice Pazzaglia e Ilaria Ghisalberti. Seconda manche alle 13.

Slalom gigante Kranjska Gora, i risultati dopo la 1^ manche

  1. RAST Camille (Svi) 1:01.38
  2. MOLTZAN Paula (Usa) +0.33
  3. COLTURI Lara (Alb) +0.37
  4. SHIFFRIN Mikaela (Usa) +0.38
  5. SCHEIB Julia (Aut) +0.41
  6. HECTOR Sara (Sve) +0.85
  7. O BRIEN Nina (Usa)  +1.03
  8. DELLA MEA Lara (Ita) +1.46
  9. GASIENICA-DANIEL Maryna (Pol) +1.47
  10. GRENIER Valerie (Can) +1.55
  • 27. GOGGIA Sofia (Ita) +2.84
  • 29. PAZZAGLIA Alice (Ita) +2.89
  • 30. GHISALBERTI Ilaria (Ita) +2.99

