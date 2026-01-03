La Coppa del Mondo di sci alpino femminile inaugura il 2026 a Kranjska Gora con il sesto slalom gigante della stagione. In testa dopo la prima manche la svizzera Rast, che precede Moltzan, Colturi e la leader di Coppa del mondo Shiffrin. Lara Della Mea è la migliore delle italiane, ottava a +1.46. Molto in ritardo Sofia Goggia (+2.84 dalla leadership), subito fuori la neozelandese Robinson. Seconda manche alle 13

Camille Rast è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora. Alle spalle della svizzera sulla pista Podkoren, troviamo l'americana Paula Moltzan e per l'Albania Lara Colturi che precede di un solo centesimo di secondo la leader di Coppa del mondo generale, la statunitense Mikaela Shiffrin. Miglior azzurra, con il pettorale 20, è la tarvisiana Lara Della Mea, 8^ dopo una prova convincente. Molto più staccata Sofia Goggia, solo 27^ a +2.84 dalla vetta. Nelle 30 anche Alice Pazzaglia e Ilaria Ghisalberti. Seconda manche alle 13.