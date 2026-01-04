La campionessa azzurra punta l'Olimpiade e nella giornata di oggi è tornata ad allenarsi con le compagne di squadra in Val di Fassa. Reduce dal grave infortunio dello scorso aprile Brignone negli scorsi giorni si era cimentata tra i pali per la prima volta, dopo il lungo percorso di recupero dall'infortunio a tibia, perone e ginocchio dello scorso aprile

Continua l'avvicinamento di Federica Brignone all'Olimpiade di Milano-Cortina,

dopo il grave infortunio dello scorso aprile e il conseguente recupero fisico (frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del crociato del ginocchio). Nella giornata di oggi domenica 4 gennaio la campionessa azzurra è tornata ad allenarsi insieme alle compagne di squadre, come documentato da una foto sorridente postata su Instagram dall'account del Coni 'italiateam', accompagnata da un messaggio che fa ben sperare in vista dell'appuntamento olimpico: "Abbiate Fede!

Nove mesi dopo l’infortunio, Brignone torna ad allenarsi in gruppo in Val di Fassa. In quel sorriso c’è già tutto! Bentornata Tigre". Negli scorsi giorni la vincitrice della coppa del mondo di sci 2024/2025 era tornata ad allenarsi in Valle d'Aosta tra Courmayeur e Valgrisenche, un'occasione per tornare a cimentarsi tra pali e cronometro.