Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sci, Federica Brignone torna ad allenarsi con le compagne di squadra in Val di Fassa

sci alpino

La campionessa azzurra punta l'Olimpiade e nella giornata di oggi è tornata ad allenarsi con le compagne di squadra in Val di Fassa. Reduce dal grave infortunio dello scorso aprile Brignone negli scorsi giorni si era cimentata tra i pali per la prima volta, dopo il lungo percorso di recupero dall'infortunio a tibia, perone e ginocchio dello scorso aprile

SLALOM KRANJSKA GORA, VINCE RAST

Continua l'avvicinamento di Federica Brignone all'Olimpiade di Milano-Cortina, 

dopo il grave infortunio dello scorso aprile e il conseguente recupero fisico (frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del crociato del ginocchio). Nella giornata di oggi domenica 4 gennaio la campionessa azzurra è tornata ad allenarsi insieme alle compagne di squadre, come documentato da una foto sorridente postata su Instagram dall'account del Coni 'italiateam', accompagnata da un messaggio che fa ben sperare in vista dell'appuntamento olimpico: "Abbiate Fede!

Nove mesi dopo l’infortunio, Brignone torna ad allenarsi in gruppo in Val di Fassa. In quel sorriso c’è già tutto! Bentornata Tigre". Negli scorsi giorni la vincitrice della coppa del mondo di sci 2024/2025 era tornata ad allenarsi in Valle d'Aosta tra Courmayeur e Valgrisenche, un'occasione per tornare a cimentarsi tra pali e cronometro.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Rast vince lo Slalom. 6^ Della Mea, 10^ Peterlini

sci alpino

Straordinaria prestazione di Camille Rast che batte Mikaela Shiffrin (2^) e vince lo slalom...

Slittino, Vötter/Oberhofer terze a Sigulda

slittino

Nella tappa di coppa del mondo in Lettonia le due azzurre salgono sul gradino più basso del podio...

Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^

kranjska gora

Camille Rast conquista la prima vittoria della Coppa del Mondo di sci alpino femminile nel 2026...

Liensberger, infortunio choc: niente Olimpiade

Sci

La sciatrice austriaca si è infortunata in allenamento: frattura della testa della tibia...

Brignone: "Ora è tempo di tornare con le ragazze"

sci alpino

L'azzurra - che è tornata da poco sugli sci dopo il grave infortunio della scorsa stagione - ha...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS