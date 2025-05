Il mondo dello sport italiano è in lutto per la morte del fisioterapista bresciano Fabrizio Borra, aveva 64 anni (da 30 anni era residente a Forlì, in Emilia-Romagna). Era un volto noto perché nella sua carriera aveva lavorato con molti atleti del passato e del presente dello sport: da Michael Schumacher, per la riabilitazione dopo l'infortunio rimediato nel GP di Silverstone del 1999, al fenomeno del ciclismo Tadej Pogacar, quando nel 2023 cadde alla Liegi-Bastogne-Liegi. Ma oltre ai campioni dello sport si è occupato anche di molti vip come Roberto Benigni e Rosario Fiorello. Dopo l'incidente in cui era stato coinvolto Lorenzo Jovanotti mentre andava in bici due anni fa, Borra si era occupato della sua riabilitazione. "E' lui l'uomo che mi tiene sul palco" aveva dichiarato il cantante per ringraziarlo.