Sci, niente SuperG a Zauchensee: gara cancellata per troppa neve e vento

ZAUCHENSEE

L’abbondante nevicata della notturna e il forte vento nella parte alta del tracciato hanno reso la pista austriaca impraticabile. Per questo motivo gli organizzatori della prova di coppa del mondo hanno annullato la gara in programma oggi. La FIS si riserverà prossimamente la decisione su un eventuale recupero nella seconda parte della stagione. Già la discesa disputata ieri era stata fortemente condizionata dal maltempo

SLALOM ADELBODEN LIVE

Sabato la discesa dominata da Lindsey Vonn. Oggi sul tracciato di Zauchensee, in Austria, era previsto alle 12 il SuperG femminile di Coppa del mondo, ma non ci sarà. Lo hanno deciso gli organizzatori a causa delle condizioni meteo inclementi. Già la discesa libera, che ha visto anche l’azzurra Laura Pirovano quarta era stata condizionata dal maltempo: era stata abbassata la partenza proprio a causa meteo. La FIS si riserverà prossimamente la decisione su un eventuale recupero nella seconda parte della stagione. 



Impossibile gareggiare dopo l’abbondante nevicata notturna: la decisione della giuria

Una fitta nevicata nella notte e il forte vento nella parte alta del tracciato hanno obbligato gli organizzatori sin dalle prime ore del mattino alla decisione di annullare il SuperG. Nel corso della gara di ieri a Zauchensee l’austriaca Magdalena Egger è stata elitrasportata in ospedale dopo una caduta che le ha causato la rottura del legamento crociato e una lesione del menisco del ginocchio destro. L'infortunio le precluderà il sogno olimpico di Milano-Cortina. A dicembre la classe 2001 aveva conquistato il primo podio in carriera di Coppa del mondo nella discesa di Saint-Moritz, alle spalle di Lindsay Vonn. 


