Sabato la discesa dominata da Lindsey Vonn. Oggi sul tracciato di Zauchensee, in Austria, era previsto alle 12 il SuperG femminile di Coppa del mondo, ma non ci sarà. Lo hanno deciso gli organizzatori a causa delle condizioni meteo inclementi. Già la discesa libera, che ha visto anche l’azzurra Laura Pirovano quarta era stata condizionata dal maltempo: era stata abbassata la partenza proprio a causa meteo. La FIS si riserverà prossimamente la decisione su un eventuale recupero nella seconda parte della stagione.