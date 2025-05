Pallamano, Italia agli Europei dopo 27 anni

Bob Hannig: "Orgogliosi di questo risultato storico"

"Siamo felicissimi per questo risultato storico – dice il Presidente della FIGH Stefano Podini – costruito e conseguito dalla nostra Nazionale. Mai prima d’ora l’Italia aveva ottenuto una qualificazione agli Europei e siamo molto orgogliosi di questo traguardo raggiunto, che ci permette di rimanere ancora una volta, dopo i Campionati Mondiali, ai vertici della pallamano internazionale e di poterci confrontare con le migliori squadre. Ora sarà fondamentale, Federazione e squadra, lavorare per compiere un ulteriore step in termini di mentalità, convinzione in noi stessi, determinazione nel continuare in questo percorso di crescita". Il Direttore Tecnico Bob Hanning ha aggiunto nel post partita: "È un risultato storico per l’Italia e dobbiamo esserne orgogliosi. A gennaio questa Nazionale sarà attesa da un’altra grande sfida come gli Europei. A mio parere stiamo migliorando di partita in partita e, per continuare a farlo, dobbiamo apprendere dalle piccole cose che oggi ci hanno portato alla sconfitta". Il sorteggio della fase finale degli Europei 2026 si svolgerà il prossimo 15 maggio a Herning, in Danimarca.