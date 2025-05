A 87 anni ci ha lasciati Nino Benvenuti, campione olimpico e campione del mondo in un'epoca (gli anni '60) in cui l'Italia guardava con fiducia al futuro. Bello, elegante, sorridente, Benvenuti è stato un modello di vita oltre lo sport. La radiocronaca delle sue imprese dall'altra parte del mondo, capaci di tenere svegli 18 milioni di italiani, avranno per sempre un posto nella storia del nostro Paese