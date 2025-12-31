Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo

Allegri vuole un Milan di giocatori motivati e sorridenti. L’arrivo di Fullkrug apre scenari nuovi in attacco, mentre il futuro di Nkunku resta incerto nonostante la doppietta col Verona. Tra possibili cessioni, il rinnovo delicato di Maignan e un difensore da trovare, il mercato rossonero è già entrato nel vivo