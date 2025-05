Dopo il primo posto dello scorso anno a Rimini, Manila Esposito si conferma Campionessa europea di ginnastica artistica conquistando l'oro nell'all-around degli Europei di Lipsia, con il totale di 54.965. Dietro di lei la spagnola Alba Patisco (53.265) e la rumena Ana Barbosu (52.299). Non è mai avvenuto che una italiana vincesse per due volte la finale europea. L'altra azzurra Sofia Tonelli chiude al nono posto con 51.232

Manila Esposito ancora Oro nell'all-around individuale dei campionati Europei di Ginnastia artistica. La ginnasta campana si riconferma campionessa dopo aver difeso con successo il titolo che ottenne a Rimini nell'edizione dello scorso anno. Non è mai avvenuto che una italiana vincesse per due volte la finale a 24 europea, in più consecutivamente. Si tratta inoltre della terza medaglia conquistata in questi Europeri a Lipsia (Germania), nella quarta giornata di gare, dopo l'oro con le Fate nel concorso generale a squadre e del bronzo nel format olimpico del 'mixed team'.