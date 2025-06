Sofia Raffaeli conquista la medaglia d'argento nel cerchio agli Europei in corso a Tallinn in Estonia. L'italiana, con punteggio di 30.050, è seconda solo alla bulgara Stiliana Nikolova, leader a quota 30.300. Per la Raffaeli è la decima medaglia europea in carriera, ottenuta sulle note di "Tu si na cosa grande" di Domenico Modugno

Dopo il quarto posto nel concorso generale individuale agli Europei di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli conquista l'argento nella finale di specialità al cerchio che ha aperto l'ultima giornata a Tallin, in Estonia, dopo una prova brillante sulle note di "Tu si 'na cosa grande" di Domenico Modugno. Con un punteggio di 30.050, seconda solo alla bulgara Stiliana Nikolova, leader a quota 30.300, alla marchigiana è stata riconosciuta la grande artisticità della prova (8.350) oltre all'ottima esecuzione (8.200), pagando però delle difficoltà inferiori di quattro decimi rispetto alla vincitrice Nikolova, 13.9 contro 13.5. Per Raffaeli, già bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, quella conquistata a Tallin è la seconda medaglia a questi Europei dopo il trionfo ottenuto nel team ranking. Una risultato importante, per l'Italia e per la stessa Sofia Raffaeli: la portacolori italiana, infatti, aveva vinto al cerchio agli Europei 2022 e poi non era più riuscita a imporsi in questa specialità in ambito continentale, nonostante ai Mondiali del 2023 arrivò un argento.