Papa Leone XIV: "Lo sport per un mondo migliore"

“ Gli sport sono animati dalla speranza, nel senso che implicano lo sforzo verso un obiettivo, cercando costantemente di migliorare le nostre prestazioni e imparando a lavorare con gli altri come una squadra”. Lo ha osservato il Papa salutando i fedeli di lingua inglese nell’udienza giubilare, nelle giornate dedicate all’Anno Santo del mondo dello sport. “Allo stesso tempo, - ha detto - le nostre più profonde speranze ci sfidano a rendere il mondo dello sport un'arena in cui i valori autenticamente umani e cristiani possano essere esercitati e comunicati agli altri per la costruzione di un mondo migliore. Nello spirito di questo Giubileo, quindi, incoraggio voi e i partecipanti all'International Motorcycle Rally, ognuno a modo suo, ad essere "missionari di speranza", lavorando per portare a una cultura di sempre maggiore solidarietà, accettazione e fraternità”

Sabato e domenica il Giubileo dello Sport

Si celebra oggi sabato 14 giugno e domani domenica 15 giugno il Giubileo dello Sport, il ventesimo Grande Evento giubilare dell'Anno Santo 2025. Arriveranno a Roma per l'evento migliaia di atleti, professionisti e amatori, allenatori e dirigenti di associazioni sportive, insieme ai loro familiari, provenienti da tutto il mondo. Un'anticipazione del Giubileo dello Sport sabato mattina con l'udienza giubilare. L'evento giubilare vero e proprio si aprirà comunque con l'iniziativa del "Villaggio dello Sport" in Piazza del Popolo, dalle 9.30 fino alle 18.00. La piazza sarà animata fino alle 16.30 dalla "Festa dello Sport", promossa e organizzata dal Coni, con la partecipazione delle proprie Federazioni sportive, discipline associate, Enti di promozione e associazioni benemerite. Sarà presente con un proprio stand anche una delegazione dell'A.S.D. "Sport in Vaticano". Successivamente, a partire dalle 16.45 sempre in Piazza del Popolo, la tavola rotonda "Lo sport genera speranza". Intorno alle 18.00, dopo un momento di preghiera, i presenti inizieranno il pellegrinaggio che da Piazza del Popolo arriverà alla Basilica di San Pietro per il passaggio comunitario della Porta Santa. Il Giubileo dello Sport si concluderà domenica alle 10.00 con la messa presieduta da papa Leone XIV che avrà luogo nella Basilica di San Pietro, e non in Piazza San Pietro come inizialmente previsto, a motivo delle alte temperature attese. L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.