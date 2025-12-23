Biathlon in lutto: morto norvegese Sivert Bakken

Offerte Sky
Sivert Bakken, morto il 27enne biatleta norvegese: era in Trentino con la Nazionale

la tragedia
Foto kommunikasjon.ntb.no

Una notizia sconvolge il mondo  del biathlon: Sivert Bakken, uno degli atleti della Nazionale norvegese, è stato trovato morto nella sua stanza di albergo a Lavazè, in Trentino, dove si trovava con alcuni compagni di squadra. Le cause del decesso sono ancora sconosciute, come fa sapere la Federazione in una nota

Biathlon in lutto: è morto a soli 27 anni Sivert Bakken, uno degli atleti della Nazionale norvegese. A comunicarlo è stata la stessa federazione di Oslo in un comunicato. "La Federazione Norvegese di Biathlon ha ricevuto oggi la conferma dalle autorità italiane che il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken (27) di Lillehammer è stato trovato morto nella sua camera d'albergo a Lavazè, in Italia. La causa del decesso è attualmente sconosciuta", si legge nel comunicato. Bakker, classe 1998, era stato costretto a fermarsi con l'agonismo un paio di anni fa a causa di una pericardite, ma era riuscito a tornare nel giro della Nazionale. "I nostri pensieri sono innanzitutto rivolti alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini, sia in Norvegia che all'estero. Stiamo collaborando con le autorità italiane presenti sul posto", ha detto Emilie Nordskar, Segretaria Generale della Federazione. Come riferito nel comunicato, atleti e familiari saranno seguiti dalle squadre di crisi e dalle risorse di supporto della Federazione Nazionale.

