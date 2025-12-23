Biathlon in lutto: morto norvegese Sivert Bakken

Biathlon in lutto: è morto a soli 27 anni Sivert Bakken, uno degli atleti della Nazionale norvegese. A comunicarlo è stata la stessa federazione di Oslo in un comunicato. "La Federazione Norvegese di Biathlon ha ricevuto oggi la conferma dalle autorità italiane che il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken (27) di Lillehammer è stato trovato morto nella sua camera d'albergo a Lavazè, in Italia. La causa del decesso è attualmente sconosciuta", si legge nel comunicato. Bakker, classe 1998, era stato costretto a fermarsi con l'agonismo un paio di anni fa a causa di una pericardite, ma era riuscito a tornare nel giro della Nazionale. "I nostri pensieri sono innanzitutto rivolti alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini, sia in Norvegia che all'estero. Stiamo collaborando con le autorità italiane presenti sul posto", ha detto Emilie Nordskar, Segretaria Generale della Federazione. Come riferito nel comunicato, atleti e familiari saranno seguiti dalle squadre di crisi e dalle risorse di supporto della Federazione Nazionale.