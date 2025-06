Judo, Alice Bellandi oro mondiale nei -78kg

Alice Bellandi ha vinto l'oro ai Mondiali in corso a Budapest nella categoria -78 kg. L'azzurra ha battuto in finale la tedesca Olek per yuko dopo 6 minuti interminabili di golden score. Undici mesi fantastici per Alice: oro all'Olimpiade di Parigi, oro al Mondiale di Budapest. E' la seconda medaglia d'oro in questo Mondiale per l'Italia, dopo quella conquistata da Assunta Scutto nella categoria -48 kg. In generale è l'ottava medaglia d'oro in un Mondiale nella storia del judo italiano (tutte conquistate da donne)