Europei canoa: oro per Tacchini e Casadei

Si chiudono benissimo gli Europei di canoa per l'Italia: la coppia Carlo Tacchini-Gabriele Casadei, argento olimpico in carica, conquista un oro nel C2 500 metri e lancia la sfida per i Mondiali di Milano ad agosto. Bronzo invece per Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500. Gioie anche dalla paracanoa con l'oro di Veronica Biglia e l'argento di Viktorjia Shablova

L'Italia scrive la storia del suo Europeo di canoa velocità, a Racice, in meno di dieci minuti. Nella giornata conclusiva nel bacino della Labe Arena arrivano due medaglie, un oro e un bronzo, dalle specialità olimpiche in barca doppia e altrettante, un oro e un argento, dalla paracanoa. I vicecampioni olimpici Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si confermano tra i migliori nel C2 500 metri conquistando il secondo titolo europeo dopo l'oro conquistato nel 2023 a Cracovia. Una gara perfetta quella condotta dalla coppia delle Fiamme Oro: gestione delle energie nei primi 250 metri per lanciare poi una rimonta dirompente nel finale e chiudere sul gradino più alto del podio con il crono di 1.36.058, stabilendo il nuovo record europeo detenuto fino ad oggi dalla Russia e rimasto imbattuto dal 2017. Devono accontentarsi della medaglia d'argento gli spagnoli Daniel Grijalba e Adrian Sieiro (1:36.148); bronzo per gli ungheresi Kristof Kollar e Istvan Juhasz con il tempo di 1:36.978. "Per noi è il secondo titolo in tre anni, siamo felici perché è un'ulteriore conferma che siamo una barca forte e solida - il commento di Tacchini -. Le Olimpiadi ci hanno dato consapevolezza, i risultati di coppa e questo europeo sono tutte conferme importanti". "Cosa ci aspettiamo dal futuro? Vedremo a Milano, non vediamo l'ora di misurarci in casa, per ora possiamo dire che siamo sulla strada giusta per essere sempre più competitivi", le parole invece di Casadei, che ha ricordato l'appuntamento con i Mondiali dal 20 al 24 agosto all'Idroscalo.