Un campione che non smette di stupire, e per il quale il viale del tramonto sembra non arrivare mai. Giovanni Pellielo ha vinto a 55 anni la gara di Fossa olimpica della 'tappa' di Coppa del mondo di tiro a volo a Lonato. Un successo che rafforza la voglia di Olimpiadi di questo eterno ragazzo e plurimedagliato ai Giochi, otto presenze finora in altrettante edizioni e l'intenzione mai nascosta di guadagnarsi un posto anche per Los Angeles 2028, impresa che gli garantirebbe il primato assoluto di partecipazioni alle Olimpiadi di un atleta italiano.



Se 'Johnny' ce la farà lo dirà solo il futuro, intanto Pellielo ha vinto a Lonato dopo un 125/125 nelle qualificazioni e 48/50 in finale. "Non esiste l'età, ma solo amore, sacrificio e senso del lavoro, tutte cose che io ho - le parole di Pellielo dopo la vittoria -, oltre agli undici decimi che anche quelli ho. Finché avrò dedizione e passione per questo sport, e finché mi sorreggerà la vista, continuerò a rincorrere i miei sogni".



Al secondo posto il britannico Matthew Coward-Holley con 46/50, mentre l'altro azzurro Mauro De Filippis ha chiuso al terzo posto con 36/40, davanti all'oro dei Giochi di Pechino 2008 nel double trap, il soldato americano Walton Eller. Sesto il vicecampione olimpico di Londra 2012 Massimo Fabbrizi. E a proposito di soldati, il ct della nazionale russa, presente a Lonato come formazione di atleti neutrali, l'italiano Diego Gasperini ha smentito che i suoi tiratori che hanno gareggiato nell'impianto gardesano appartengano a gruppi sportivi militari, cosa che, a norma di regolamento, avrebbe impedito la loro partecipazione. "Sono tutti ragazzi dai 18 ai 20 anni - le parole di Gasperini - e nessuno di loro fa parte dell'esercito russo o di gruppi sportivi militari".