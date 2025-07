Dopo l'intervento alle vertebre cervicali e il temporaneo risveglio dal coma indotto per verificare che non ci fossero danni neurologici irreparabili, l'atleta azzurro è stato nuovamente sedato: ha un esteso edema al midollo che deve riassorbirsi ascolta articolo

Sono ore di attesa e di speranza: Lorenzo Bonicelli resta sedato e in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Il ginnasta della nazionale italiana, caduto male all’uscita dagli anelli al termine di un esercizio alle Universiadi estive di Essen (Germania), nella giornata di venerdì era stato temporaneamente risvegliato dal coma farmacologico per verificare che non ci fossero danni neurologici irreparabili; scongiurata questa ipotesi ma rilevata la presenza di un edema al midollo, i medici hanno nuovamente sedato Bonicelli. "La rottura della vertebra ha toccato il midollo e si è formato un edema esteso che deve riassorbirsi. Per questo motivo i medici hanno dovuto rimettere i medicinali per il coma indotto. Una volta che rientra questo edema, i medici devono valutare che cosa è successo con il midollo", ha spiegato il console italiano di Colonia, Luis Cavalieri, a Rainews. Il decorso intanto prosegue e Bonicelli, estubato, respira da solo. Il console è in costante contatto con il padre e la madre dell'atleta, che si trovano al Policlinico Universitario di Essen per stare vicini al figlio. Decisivo per il salvataggio di Bonicelli, ha sottolineato Cavalieri, è stato il fatto che l'ospedale si trovi a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente: "Una fortuna enorme, perché lo hanno potuto operare subito, evitando che l'edema diventasse più grande con conseguenze per il midollo".

La ricostruzione dell'incidente e l'operazione La caduta mercoledì 23 luglio, alle Universiadi estive in corso di svolgimento ad Essen in Germania. Lorenzo Bonicelli (23 anni), originario di Abbadia Lariana e studente di Economia all’Università Mercatorum, è caduto male durante la prova agli anelli sbattendo il collo a terra. Secondo le ricostruzioni dei presenti sarebbe sempre rimasto vigile, tanto che, trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Essen, i medici avrebbero potuto spiegargli l'intervento a cui l'avrebbero sottoposto, prima di sedarlo. Intervento chirurgico alle vertebre cervicali (i neurochirurghi hanno provveduto a stabilizzare la colonna vertebrale con l’applicazione di placche e viti alla quinta vertebra cervicale fratturata), seguito come detto dal risveglio dopo che i medici avevano tolto il coma indotto. In seguito Bonicelli è stato nuovamente sedato: c'è un edema esteso sul midollo che deve riassorbirsi. Potrebbe anche essere necessario un secondo intervento, stavolta posteriore per stabilizzare definitivamente l’area, ma appena possibile, l’azzurro tornerà in Italia e sarà preso in carico da una struttura riabilitativa, probabilmente dalle parti di casa a Lecco.