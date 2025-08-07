Bonicelli è tornato in Italia: trasferito in aeroambulanza al Niguarda di Milano

Lorenzo Bonicelli è tornato in Italia. Il giovane ginnasta, infortunatosi gravemente il 23 luglio nel corso di un esercizio agli anelli alle Universiadi in Germania, è stato trasferito in aeroambulanza dal Policlinico Universitario di Essen al Niguarda di Milano. L'azzurro è rimasto vigile per tutta la durate del viaggio ed ha sempre avuto al suo fianco la famiglia e la fidanzata. La complessa operazione è stata coordinata dal medico federale Andrea Ferretti, tornato proprio ieri in Germania per seguire da vicino le delicate procedure di imbarco. Il viaggio di rientro di Bonicelli è cominciato intorno alle 8 del mattino con il decollo dell'aeroambulanza dall'aeroporto di Innsbruck e si è concluso verso le 15 con l'arrivo del ginnasta azzurro presso il reparto di neurochirurgia del Niguarda. Il direttore sanitario dell'ospedale milanese, Giuseppe Sechi, si prenderà ora cura del ginnasta azzurro.