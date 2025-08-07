Bonicelli è tornato in Italia: trasferito in aeroambulanza al Niguarda di Milano

Bonicelli è tornato in Italia: trasferito in aeroambulanza al Niguarda di Milanoginnastica
Lorenzo Bonicelli è tornato in Italia. Il giovane ginnasta, infortunatosi gravemente il 23 luglio nel corso di un esercizio agli anelli alle Universiadi in Germania, è stato trasferito in aeroambulanza dal Policlinico Universitario di Essen al Niguarda di Milano. L'azzurro è rimasto vigile per tutta la durate del viaggio ed ha sempre avuto al suo fianco la famiglia e la fidanzata. La complessa operazione è stata coordinata dal medico federale Andrea Ferretti, tornato proprio ieri in Germania per seguire da vicino le delicate procedure di imbarco. Il viaggio di rientro di Bonicelli è cominciato intorno alle 8 del mattino con il decollo dell'aeroambulanza dall'aeroporto di Innsbruck e si è concluso verso le 15 con l'arrivo del ginnasta azzurro presso il reparto di neurochirurgia del Niguarda. Il direttore sanitario dell'ospedale milanese, Giuseppe Sechi, si prenderà ora cura del ginnasta azzurro.
La nota della Federginnastica
La Federginnastica ha fatto sapere in una nota: "Al direttore sanitario del Niguarda Giuseppe Sechi va la nostra gratitudine per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nell'offrire pronta ospitalità al ventitreenne di Abbadia Lariana. Sono stati dei veri e propri angeli anche gli addetti di terra e di volo dell'aeroambulanza che hanno messo a disposizione di Lorenzo mezzi, competenza e professionalità di altissimo livello".