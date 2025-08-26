Mao, Doualla e le quindicenni d’Italia

Una nuota, l’altra corre: agli Europei giovanili di quest’estate tutt’e due hanno battuto avversarie più grandi di loro e hanno fatto registrare tempi che in proiezione sono impressionanti. Ma nessuno può sapere davvero cosa diventeranno due quindicenni che sono il ritratto perfetto di una generazione troppo spesso sottovalutata e incompresa, una nuova ondata di teenager per i quali il risultato senza benessere mentale non è nulla