E' morto Stefano Benni, scrisse "Bar Sport"

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia: aveva cresciuto tantissimi lettori, tra i suoi libri più amati "Bar Sport", ma anche "La compagnia dei Celestini", "Margherita Dolcevita", "Elianto", "La grammatica di Dio", "Terra!". Era Nato nel 1947 a Bologna. La notizia è stata confermata da Feltrinelli

Scrittore, sceneggiatore, uomo di satira dotato di ironia unica. Stefano Benni è morto a 78 anni, a Bologna, città in cui era nato il 12 agosto del 1947. Oltre venti romanzi e raccolte di racconti pubblicati. Tra i suoi libri più celebri, un vero e proprio punto di riferimento per un'intera generazione, "Bar Sport", da cui venne tratto un film interpretato, tra gli altri da Claudio Bisio (e disponibile nel catalogo Sky Cinema). Ma non solo: "Terra!" (1983), "Baol" (1990), "La Compagnia dei Celestini" (1992), "Elianto" (1996), "Saltatempo" (2001), "Achille piè veloce" (2003), "Margherita Dolcevita" (2005) hanno rappresentato un immaginario di personaggi talvolta grotteschi, ribelli e fantastici. Per certi versi simile a quello di Daniel Pennac, suo amico e che Benni contribuì a far pubblicare in Italia. Il suo punto di vista tagliente e ironico aveva trovato anche spazio nel giornalismo, imperdibili i suoi pezzi, spesso satirici, su "Cuore", "Linus" ma anche su "Repubblica", "Espresso" e "Panorama" e "Il manifesto". Fu anche autore televisivo, tra i primi a scrivere per un giovane Beppe Grillo. Era tifoso della squadra della sua città, il Bologna, il suo idolo era Pascutti, uno dei protagonisti del mitico scudetto del 1964.