Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

E' morto Stefano Benni, aveva 78 anni. Scrisse "Bar Sport" e "La compagnia dei Celestini"

lutto

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia: aveva cresciuto tantissimi lettori, tra i suoi libri più amati "Bar Sport", ma anche "La compagnia dei Celestini", "Margherita Dolcevita", "Elianto", "La grammatica di Dio", "Terra!". Era Nato nel 1947 a Bologna. La notizia è stata confermata da Feltrinelli

ascolta articolo

Scrittore, sceneggiatore, uomo di satira dotato di ironia unica. Stefano Benni è morto a 78 anni, a Bologna, città in cui era nato il 12 agosto del 1947. Oltre venti romanzi e raccolte di racconti pubblicati. Tra i suoi libri più celebri, un vero e proprio punto di riferimento per un'intera generazione, "Bar Sport", da cui venne tratto un film interpretato, tra gli altri da Claudio Bisio (e disponibile nel catalogo Sky Cinema). Ma non solo: "Terra!" (1983), "Baol" (1990), "La Compagnia dei Celestini" (1992), "Elianto" (1996), "Saltatempo" (2001), "Achille piè veloce" (2003), "Margherita Dolcevita" (2005) hanno rappresentato un immaginario di personaggi talvolta grotteschi, ribelli e fantastici. Per certi versi simile a quello di Daniel Pennac, suo amico e che Benni contribuì a far pubblicare in Italia. Il suo punto di vista tagliente e ironico aveva trovato anche spazio nel giornalismo, imperdibili i suoi pezzi, spesso satirici, su "Cuore", "Linus" ma anche su "Repubblica", "Espresso" e "Panorama" e "Il manifesto". Fu anche autore televisivo, tra i primi a scrivere per un giovane Beppe Grillo. Era tifoso della squadra della sua città, il Bologna, il suo idolo era Pascutti, uno dei protagonisti del mitico scudetto del 1964.

Altri Sport: Altre Notizie

E' morto Stefano Benni, scrisse "Bar Sport"

lutto

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia: aveva...

Continental Tour Gold, l'ultima tappa a Pechino

Atletica

Il World Athletics Continental Tour Gold chiude con l’ultima tappa della stagione 2025. Il...

Tamberi ci sarà ai Mondiali: "Ci vediamo a Tokyo"

Atletica

Gianmarco Tamberi ha deciso: parteciperà ai Mondiali di atletica che si terranno a Tokyo dal 13...

Schwazer, record personale sui 10.000 a Bolzano

Atletica

Il marciatore italiano ha battuto il suo record personale sui 10.000 metri da fuori classifica ai...

Mondiale Paralimpico, altre 2 medaglie per Italia

Scherma

Altre due medaglie azzurre dal fioretto nella quinta giornate del Mondiale paralimpico di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS