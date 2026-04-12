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Mondiali marcia, Francesco Fortunato vince la mezza maratona

Atletica

Azzurri protagonisti ai mondiali a squadre di marcia: Fortunato attacca nell'ultimo km e vince la mezza maratona in 1h27:25. Argento a squadre per uomini e donne nella maratona, Fiorini seconda, quinto Stano. Quattro podi anche tra i giovani

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Francesco Fortunato ha vinto la mezza maratona di marcia ai Mondiali a squadre in corso a Brasilia, dove la compagine azzurra è salita più volte sul podio. Il pugliese ha attaccato nell'ultimo chilometro andando a conquistare il successo con il tempo di 1h27'25''. "E' una vittoria inaspettata, pensare di poter battere il campione mondiale Bonfim a casa sua e il giapponese Yamanishi fresco di record del mondo "Non era sicuramente nei miei piani - ha commentato l'azzurro -.  Mi sono esposto un po' troppo nei primi chilometri: con la mente è stato difficile rimanere fiducioso e concentrato con due cartellini. Ma ce l'ho fatta. Ho messo un altro tassello e alla tenera età di 31 anni credo che sia arrivato il momento di prendere ogni risultato e godermelo".

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