Francesco Fortunato ha vinto la mezza maratona di marcia ai Mondiali a squadre in corso a Brasilia, dove la compagine azzurra è salita più volte sul podio. Il pugliese ha attaccato nell'ultimo chilometro andando a conquistare il successo con il tempo di 1h27'25''. "E' una vittoria inaspettata, pensare di poter battere il campione mondiale Bonfim a casa sua e il giapponese Yamanishi fresco di record del mondo "Non era sicuramente nei miei piani - ha commentato l'azzurro -. Mi sono esposto un po' troppo nei primi chilometri: con la mente è stato difficile rimanere fiducioso e concentrato con due cartellini. Ma ce l'ho fatta. Ho messo un altro tassello e alla tenera età di 31 anni credo che sia arrivato il momento di prendere ogni risultato e godermelo".