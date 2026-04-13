Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Nuoto, stop al bando di Russia e Bielorussia: in gara con inni e bandiere

Nuoto
Danilo Freri

Danilo Freri

La Federazione Internazionale di Nuoto, World Aquatics, ha comunicato che gli atleti russi e bielorussi potranno tornare a gareggiare nelle competizioni come i colleghi degli altri Paesi, con divise, inni e bandiere. Prima dovranno superare quattro test antidoping consecutivi

Prosegue la riabilitazione degli atleti russi e bielorussi da parte di alcune importanti federazioni internazionali. 
World Aquatics ha ufficialmente revocato le sanzioni verso gli atleti russi e bielorussi alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale. Ora potranno partecipare con inno, bandiera e divisa nazionale e non più come atleti neutrali. La decisione richiede il superamento di rigidi criteri: almeno quattro controlli antidoping consecutivi, oltre a oltre 700 screening già effettuati dall’International Testing Agency e dall’Aquatics Integrity Unit. World Aquatics ha sottolineato l’impegno per garantire condizioni di competizione pacifiche per tutti. Ormai si procede verso la normalizzazione nei confronti di queste nazioni nel mondo sportivo internazionale, una conseguenza delle aperture che sono arrivate direttamente dal CIO. Aperture che cercano di tenere distinte decisioni politiche e dimensione sportiva, consentendo ai singoli atleti la piena possibilità di rappresentare la propria nazionale nei vari contesti. La stessa decisione era già arrivata dalla Federazione Internazionale di Ginnastica e dalla Federazione Internazionale di Judo. Nelle ultime Paralimpiadi gli atleti russi e bielorussi sono stati ammessi con inno e bandiera, sia pure in numero limitato. In molte competizioni a livello junior e giovanile c’è stata una completa riammissione, come è avvenuto nella scherma e nelle competizioni di nuoto gestite dalla Federazione Europea e come avverrà nei prossimi Giochi Olimpici giovanili.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Nuoto, stop al bando verso russi e bielorussi

Nuoto

La Federazione Internazionale di Nuoto, World Aquatics, ha comunicato che gli atleti russi e...

Crippa come Evenepoel: "Ho risposto alla chiamata"

A PARIGI

Da Parigi a Parigi. Yeman Crippa ha vinto la sua prima maratona di Parigi e per celebrare...

Fortunato d'oro ai Mondiali di marcia a Brasilia

Atletica

Azzurri protagonisti ai mondiali a squadre di marcia: Fortunato attacca nell'ultimo km e vince la...

Maratona di Milano, vincono Kibiwott e Chekole

Atletica

Il keniota Vitalis Kibiwott vince la 24^ edizione della Milano Marathon in 2h06:35. Nono il...

Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi

Atletica

Impresa di Yeman Crippa: l'azzurro vince la Maratona di Parigi con il record personale di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS