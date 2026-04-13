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Maratona di Parigi, Crippa a Evenepoel: "Ho risposto alla tua chiamata"

A PARIGI

Da Parigi a Parigi. Yeman Crippa ha vinto la sua prima maratona di Parigi e per celebrare l'evento ha emulato chi, prima di lui, ha trionfato sulle strade della capitale francese. L'atleta azzurro ha pubblicato sui social una clip in cui mostra la sua esultanza, uguale a quella del ciclista Remco Evenepoel dopo i Giochi Olimpici del 2024. E lo tagga: "Ho risposto alla tua chiamata"

LA VITTORIA DI CRIPPA A PARIGI

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Uno a piedi e di corsa, un altro con la bici e andando sempre molto veloce. Yeman Crippa e Remco Evenepoel da ieri hanno qualcosa in comune, hanno entrambi trionfato lungo le strade di Parigi. Il primo ha conquistato domenica 12 aprile la sua prima maratona nella capitale francese, il secondo dominò i Giochi Olimpici del 2024 trionfando sia nella prova in linea su strada che a cronometro. Crippa ha voluto omaggiare Evenepoel, pubblicando un video su Instagram in cui esulta proprio come il ciclista belga dopo i successi di due anni fa e taggandolo: "Ho risposto alla tua chiamata". 

La spiegazione di Evenepoel nel 2024

L'esultanza del corridore belga, copiata da Crippa, simulò una telefonata immediatamente riagganciata. Nella conferenza post gara spiegò le ragioni della scelta e la sua origine: "Significa 'essere sintonizzati'. Non l'ho inventata io, ma l'ho vista da alcuni giocatori di tennis. Spero sia piaciuta". Di sicuro è piaciuta a Crippa, anche lui sintonizzatissimo sulle strade di Parigi. 

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