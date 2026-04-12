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Maratona di Milano, vincono Kibiwott e Chekole. L'italiano Chevrier nono

Atletica
©IPA/Fotogramma

Il keniota Vitalis Kibiwott vince la 24^ edizione della Milano Marathon in 2h06:35. Nono il migliore italiano, Xavier Chevrier, al traguardo in 2h11:50. In campo femminile, successo per l'etiope Yeshi Kalayu Chekole in 2h20:15

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Kenia ed Etiopia dominano 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, partita da Corso Sempione e terminata in Piazza del Duomo. La gara maschile ha visto la vittoria del keniota Vitalis Kibiwott in 2h06:35 davanti ai connazionali Amos Kiplagat (secondo a 1'39") e Laban Kiplimo (terzo a 1'48"). Nono l'italiano Xavier Chevrier, primo azzurro al traguardo in 2h11:50 (primato personale). In campo femminile, podio tutto etiope con Yeshi Kalayu Chekole a conquistare il successo in 2h20:15 davanti a Eebbisee Addunyaa Ideessaa (2h21:13) e Sintayehu Tilahun Getahun (2h25:29).

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