Maratona di Milano, vincono Kibiwott e Chekole

Kenia ed Etiopia dominano 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, partita da Corso Sempione e terminata in Piazza del Duomo. La gara maschile ha visto la vittoria del keniota Vitalis Kibiwott in 2h06:35 davanti ai connazionali Amos Kiplagat (secondo a 1'39") e Laban Kiplimo (terzo a 1'48"). Nono l'italiano Xavier Chevrier, primo azzurro al traguardo in 2h11:50 (primato personale). In campo femminile, podio tutto etiope con Yeshi Kalayu Chekole a conquistare il successo in 2h20:15 davanti a Eebbisee Addunyaa Ideessaa (2h21:13) e Sintayehu Tilahun Getahun (2h25:29).