Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti

Emanuela Maccarani, ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica, è stata rinviata a giudizio "per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori". A riportarlo è l'Ansa. Lo ha deciso oggi la Gup di Monza Silvia Pansini. Nel giugno scorso il giudice per le indagini preliminari che aveva disposto l’imputazione coatta di Maccarani non accogliendo la richiesta di archiviazione della procura. Il dibattimento si aprirà il 10 febbraio prossimo. Maccarani è accusata di maltrattamenti nei confronti delle 'farfalle' dell'Accademia Internazionale di Desio (Monza) inchiesta partita dalle denunce delle ginnaste Anna Basta e Nina Corradini. L'ex dt delle azzurre era arrivata in Tribunale a Monza accompagnata dalla sua avvocata Danila De Domenico, dal marito e da tre atlete, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Sono invece quattro le ginnaste ammesse come parte civile al processo per maltrattamenti aggravati contro Emanuela Maccarani, ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica, rinviata a giudizio oggi dal gup di Monza Silvia Pansini. Le atlete sono Anna Basta e Nina Corradini (le prime due a denunciare i presunti abusi), Francesca Mayer e Beatrice Tornatore. A loro si aggiunge l'associazione 'Change the Game'. "Ci sono alcune persone che conosco e sono contenta perché so che non è facile e ci vuole coraggio - ha detto Basta fuori dall'aula -, ognuno ha i suoi tempi come tutti, ma sapere che ci sono persone pronte a raccontare la loro verità è importante per me, perché significa che possiamo fare qualcosa di buono". "Sono stati tre anni difficili e pesanti, spesso sono stata spaventata - ha aggiunto - rivivere tutto e rivedere persone che hanno fatto parte del passato è molto complicato, ma non mi sono mai tirata indietro, anzi". Sulle ex compagne che sostengono Maccarani, Basta ha aggiunto che "arrivati a questo punto ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e deve fare i conti con la propria coscienza".