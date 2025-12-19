Sinfonie d'acqua: nuoto artistico per l'inclusione

"Sinfonie d'acqua" è un progetto che va oltre lo spettacolo, per farsi portatore di un messaggio di inclusione, collaborazione e solidarietà. Il fil rouge è l’armonia e la disciplina di uno sport come il nuoto artistico. L'obiettivo è unire grandi campioni come Giorgio Minisini e Gemma Galli alla straordinaria squadra del Progetto Filippide che accompagna e allena, allo sport e alla vita, ragazzi e ragazze con disabilità cognitive. L'ambizione è mettere in scena uno spettacolo di altissimo impatto professionale ed emotivo, che stimola il cambiamento e avvicina le persone. “Sinfonie d’Acqua” è infatti un progetto che nasce dal desiderio di cambiamento, nel momento in cui una persona comprende che trattenere ciò che sente significa rallentare la propria vita, mentre è necessario cercare di percorrere una direzione tutta nuova, all'insegna del coraggio e di una ritrovata fiducia in se stessi. Quello che andrà in scena domenica alla Piscina di Monza, ha tutte le premesse per essere uno spettacolo emozionante, in un continuo rimando di giochi di luce e coreografie sorprendenti. A fare da protagonista, in acqua e fuori, un messaggio di inclusione che vuole andare oltre a ogni barriera. Il progetto “Sinfonie d’acqua” è stato premiato a novembre con i Fair Play Awards della Bcc, riconoscimento che celebra lealtà, rispetto e correttezza nello sport. "Siamo molto orgogliosi di portare avanti questo progetto fantastico - ha commentato Daniele Luinetti di Luinetti.it organizzatore dell'evento - perchè per noi è il simbolo che impegno e determinazione possono fare la differenza. Non vediamo l’ora di mostrare a tutti con questo spettacolo quanto sport e inclusione possano regalare emozioni e offrire spunti di riflessioni. Perché è questo che speriamo di fare ogni giorno, per stimolare il cambiamento e la crescita personale e collettiva”. Sinfonie d’acqua è possibile grazie alla collaborazione, all’impegno e alla condivisione di persone, realtà e organizzazioni che continuano a credere in questo progetto e in questi valori.