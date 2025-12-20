Val d'Isere, la discesa femminile LIVE

In Val d'Isere in scena la discesa libera femminile: la prima azzurra a scendere è Laura Pirovano con il pettorale 12, a seguire Sofia Goggia con il 14. Lindsey Vonn parte con il numero 8. Al link i risultati LIVE della gara:
In Val d'Isere in scena la discesa libera femminile: la prima azzurra a scendere è Laura Pirovano con il pettorale 12, a seguire Sofia Goggia con il 14. Lindsey Vonn parte con il numero 8. Al link i risultati LIVE della gara:
In Val d'Isere in scena la discesa libera femminile: la prima azzurra a scendere è Laura Pirovano...
Sofia Goggia conferma l'ottimo stato di forma anche nella seconda prova cronometrata in vista...
Dopo il grande successo dello scorso anno, il 21 dicembre torna per la seconda...
L'ex campionessa di nuoto ha annunciato l'arrivo della secondogenita (la prima Matilde...
Jan Zabystran vince a sorpresa con il pettorale n°29 il Super G in Val Gardena e diventa il primo...