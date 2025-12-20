Wierer 3^ nell'inseguimento di Le Grand Bornand

Dorothea Wierer prosegue alla grande nel suo avvicinamento all'appuntamento olimpico di Milano-Cortina. L'azzurra conquista un altro podio in Coppa del Mondo ed è terza nell'inseguimento di Le Grand Bornand, ad Annecy in Francia. Wierer chiude, con un errore al poligono, a 32 secondi dalla vincitrice, la padrona di casa Jeanmonnot. Seconda la finlandese Suvi Minkkinen. Sesta l'altra stella azzurra Lisa Vittozzi, 13^ Rebecca Passler, 41^ Samuela Comola. Ora in classifica generale Dorothea Wierer è seconda a 355 punti, dietro la francese Jeanmonnot prima a 406 punti. Lisa Vittozzi è sesta in graduatoria con 304 punti.