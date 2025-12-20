Wierer 3^ nell'inseguimento di Le Grand Bornand

Biathlon, Dorothea Wierer terza nell'inseguimento di Le Grand Bornandbiathlon
Ancora un podio di Coppa del mondo per Dorothea Wierer, che chiude terza nell'inseguimento di Le Grand Bornand, in Francia. La biatleta altoatesina chiude, con un errore al poligono, a 32 secondi dalla vincitrice, la padrona di casa Jeanmonnot. Seconda la finlandese Suvi Minkkinen. Sesta l'altra stella azzurra Lisa Vittozzi
Dorothea Wierer prosegue alla grande nel suo avvicinamento all'appuntamento olimpico di Milano-Cortina. L'azzurra conquista un altro podio in Coppa del Mondo ed è terza nell'inseguimento di Le Grand Bornand, ad Annecy in Francia. Wierer chiude, con un errore al poligono, a 32 secondi dalla vincitrice, la padrona di casa Jeanmonnot. Seconda la finlandese Suvi Minkkinen. Sesta l'altra stella azzurra Lisa Vittozzi, 13^ Rebecca Passler, 41^ Samuela Comola. Ora in classifica generale Dorothea Wierer è seconda a 355 punti, dietro la francese Jeanmonnot prima a 406 punti. Lisa Vittozzi è sesta in graduatoria con 304 punti.