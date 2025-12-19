Goggia vola nelle prove: "Mi sento in crescita"

Sofia Goggia conferma l'ottimo stato di forma anche nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di sabato in Val d'Isere, precedendo la statunitense Lindsey Vonn. "Mi sento bene e in crescita rispetto a St. Moritz, ho sempre più confidenza e velocità"

Sofia Goggia si conferma molto veloce anche nella seconda prova cronometrata sulla Oreiller Killy di Val d’Isere : il secondo allenamento ufficiale in vista della discesa in programma domani, vede la campionessa azzurra completare il tracciato in 1’41″86 , riferimento superato solo dalla tedesca Kira Weidle Winkelmann (1’41″47) che ha però saltato una port a. Goggia fa segnare il miglior riscontro nel settori centrali del tracciato e si rialza nel finale per precedere in classifica Lindsey Vonn (1’42″17) e l’austriaca Nina Ortlieb (1’42″20) . Per l'Italia ci sono il bel tempo di Nicol Delago in 1.42.30 ed il nono in 1.42.53 d Laura Pirovano. In val d'Isere è in programma per domenica anche un superG.

Goggia: "Sono in crescita rispetto a St. Moritz"

Sofia Goggia traccia un bilancio positivo dopo le prime due giornate in Val d’Isere: “Nella parte centrale, dove c’è velocità e si deve sciare mi sono sentita proprio bene - ha detto l'azzurra, come riportato dal sito della Fisi -. Devo rivedere la parte alta, forse sono rimasta un po’ troppo sugli spigoli. Direi che sono state due prove positive, solide anche per la progressione che sto avendo nella velocità. Mi sento in crescita rispetto a St. Moritz ed ogni giorno mi permette di accumulare sempre più confidenza e attitudine alla velocità che lo scorso fine settimana era un po’ mancata”.