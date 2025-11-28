Europei di Curling: l'Italia chiude al 4° posto

Offerte Black Friday
Europei Curling 2025, Italia-Scozia 3-9: quarto posto e niente bronzo per gli Azzurri

curling

Il cammino degli azzurri agli Europei di Curling si chiude con un quarto posto. Nella finalina per il 3°/4° posto, l'Italia è uscita sconfitta per 9-3 contro la Scozia

Si chiude al quarto posto l'avventura dell'Italia agli Europei di curling. Dopo il ko in mattinata contro la Svizzera in semifinale, gli Azzurri si arrendono anche alla Scozia che nella finalina conquista l'ultimo posto del podio vincendo 9-3. Bruce Mouat e compagni, che avevano già vinto lo scontro diretto nel girone (con il punteggio di 8-5), dopo un inizio equilibrato hanno preso il largo con tre stone nel 6° end ed è stato l'allungo decisivo. Il punto di Retornaz ha provato a riaccendere le speranze dell'Italia ma non è bastato. L'avventura europea del team composto da Retornaz, Mosaner, Arman e Giovanella si chiude, comunque, a testa.

