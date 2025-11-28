Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europei Curling 2025, Italia-Svizzera 7-8: ora sfida alla Scozia per il bronzo

curling
©Getty

Il sogno europeo degli azzurri finisce a un passo dalla finale. Avanti 7-6 prima dell'ultimo end, l'Italia viene rimontata dalla Svizzera e si deve accontentare della finalina per il bronzo. Appuntamento oggi alle 18 contro la Scozia, battuta dalla Svezia nell'altra semifinale 

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ascolta articolo

C'è mancato poco, ma alla fine è arrivata la beffa. L'Italia si arrende 8-7 alla Svizzera in semifinale agli Europei di curling e non riesce a infrangere il tabù della finale europea. Gli azzurri sono stati protagonisti di un'ottima prova, ma nel decimo e conclusivo end hanno subito un doppio punto dai rivali, sprecando il vantaggio di 7-6 con cui si erano presentati prima degli ultimi tiri. La partita ha vissuto sempre sul filo dell'equilibrio, con ribaltamenti di punteggio quasi a ogni end. Tanto rammarico soprattutto nell'ottavo gioco, sul 5-5, quando gli azzurri hanno avuto la possibilità di allungare con 4/5 punti, sprecata da una bocciata sbagliata di Retornaz. Ora Mosaner e compagni dovranno resettare per concentrarsi sulla finale per il bronzo, in programma oggi alle 18. L'avversario sarà la Scozia, sconfitta dalla Svezia 5-4. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Europei di Curling: Italia battuta in semifinale

curling

Il sogno europeo degli azzurri finisce a un passo dalla finale. Avanti 7-6 prima dell'ultimo end,...

Odermatt vince SuperG di Copper Mountain. 8° Bosca

Sci

Marco Odermatt sa solo vincere: il fuoriclasse svizzero conquista il primo SuperG della stagione...

SuperG Copper, Paris c'è. Kilde torna dopo 22 mesi

sci alpino

Paris - che aveva accusato una distorsione alla caviglia durante un allenamento in slalom...

Europei curling, Italia sconfitta ma in semifinale

curling

Gli azzurri guidati da Joel Retornaz perdono contro la Svizzera per 9-8 ma si qualificano...

Distorsione caviglia sinistra per Dominik Paris

sci alpino

Il 36enne velocista azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento....
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS