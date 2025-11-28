C'è mancato poco, ma alla fine è arrivata la beffa. L'Italia si arrende 8-7 alla Svizzera in semifinale agli Europei di curling e non riesce a infrangere il tabù della finale europea. Gli azzurri sono stati protagonisti di un'ottima prova, ma nel decimo e conclusivo end hanno subito un doppio punto dai rivali, sprecando il vantaggio di 7-6 con cui si erano presentati prima degli ultimi tiri. La partita ha vissuto sempre sul filo dell'equilibrio, con ribaltamenti di punteggio quasi a ogni end. Tanto rammarico soprattutto nell'ottavo gioco, sul 5-5, quando gli azzurri hanno avuto la possibilità di allungare con 4/5 punti, sprecata da una bocciata sbagliata di Retornaz. Ora Mosaner e compagni dovranno resettare per concentrarsi sulla finale per il bronzo, in programma oggi alle 18. L'avversario sarà la Scozia, sconfitta dalla Svezia 5-4.