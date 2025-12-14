Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, John Cena ha affrontato e perso contro Gunther nel suo ultimo match da wrestler professionista. Uno dei più grandi campioni di wrestling della storia, Cena lascia la WWE dopo oltre 20 anni con 17 titoli mondiali vinti TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT ascolta articolo

Una giornata, o meglio una serata, che i grandi appassionati di wrestling difficilmente dimenticheranno. Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, John Cena ha combattuto nel suo ultimo match da wrestler professionista. Lo ha fatto a 'Saturday Night’s Main Event', dove ha affrontato e perso contro Gunther.

Il saluto dopo il match con Gunther Cena ha perso per sottomissione, lasciando sotto shock tutti i fan presenti in arena considerando il suo motto "Never give up", ovvero "Non mollare mai". Dopo il ko, il 48enne ha voluto inchinarsi davanti al pubblico presente alla Capital One Arena di Washington. Prima dell'addio, però, un altro momento particolarmente emozionante: sul ring lo hanno raggiunto i due campioni Cody Rhodes e CM Punk, che gli hanno consegnato le loro due cinture. Poi è arrivato il momento dei saluti e, come da tradizione per un wrestler che annuncia il ritiro, Cena ha lasciato sul ring le scarpe e i polsini.

I polsini e le scarpe lasciate da Cena al centro del ring dopo il suo ultimo match

La carriera di Cena Classe 1977, leggenda assoluta della WWE e per molti la più grande superstar nella storia dello sport entertainment. Nella sua lunghissima carriera in WWE, Cena è stato il volto della compagnia e vanta ben 17 titoli mondiale (l'ultimo conquistato quest'anno a Wrestlemania 41, nessuno come lui) e 5 titoli degli Stati Uniti. Una cintura che Cena è riuscito a portare in alto: indimenticabili le sue 'Open Challenge' a Raw, in cui invitava un wrestler qualsiasi del roster a combattere contro di lui per il titolo USA (momento introdotto dalla sua tipica frase: "The Champ is here!", ovvero "Il campione è qui"). Cena ha conquistato anche quattro titoli di coppia e il titolo di campione Intercontinentale, vinto per la prima volta quest'anno e che gli ha permesso di diventare un 'grand slam champion'. Senza dimenticare i successi a ben due Royal Rumble.

Cena fuori dalla WWE Cena è stato per più di 20 anni il volto della WWE, ma nella sua vita non si è concentrato solo sul wrestling. Nel 2006, infatti, ha lanciato la sua carriera come attore interpretando il protagonista di "The Marine" (Presa mortale) e da allora è comparso in film come "Trainwreck" (Un disastro di ragazza, 2015), "The Suicide Squad" (The Suicide Squad - Missione suicida, 2021) e "Fast & Furious 9 - The Fast Saga" (2021).

Dal 'turn heel' al titolo: l'ultimo anno di Cena Lo scorso 7 luglio 2024, Cena annunciò sul ring la scelta di lasciare il wrestling. Da qui è partito il suo tour di ritiro (il 'Farewell Tour'), in cui è successo di tutto. Uno dei momenti più indimenticabili rappresenta il suo 'turn heel' (cioè il passaggio da buono a cattivo), tanto richiesto dai fan nel corso degli anni. È avvenuto a Elimination Chamber, quando dopo aver abbracciato il campione Cody Rhodes, lo ha attaccato all'improvviso dopo un chiaro cenno con The Rock (presente anche lui sul ring). Da qui, la sfida per il titolo a Wrestlemania 41 tra Rhodes e Cena, vinta da John che è diventato per la 17^ volta campione del mondo, superando il record che lo stesso Cena condivideva con Ric Flair. Nessuno come lui. Titolo perso la sera di Summerslam (l'evento più importante dell'estate per la WWE), sempre contro Rhodes. Ed è proprio in questa fase in cui Cena è tornato a essere 'baby face', come fatto praticamente dal primo giorno in WWE. Gli ultimi mesi del suo tour di ritiro sono caratterizzati da match contro chi ha scritto la storia del wrestling: da CM Punk a Brock Lesnar, fino alla sfida contro AJ Styles a Crown Jewel, definita dagli appassionati come uno degli incontri più belli dell'anno. Infine, la vittoria del titolo Intercontinentale, poi perso dopo soli 19 giorni di regno contro Dominik Mysterio.