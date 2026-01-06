Pallamano, verso Euro 2026: Italia-Romania su Sky

È iniziato da Trieste il cammino della Nazionale di pallamano verso i Campionati Europei. Tornata dopo 28 anni alla fase finale del torneo continentale, ad un anno esatto dalla partecipazione ai Mondiali, la Nazionale guidata dal Ct Bob Hanning esordirà a Kristianstad, in Svezia, il prossimo 16 gennaio contro l’Islanda. Il Gruppo F comprenderà inoltre Ungheria e Polonia, avversarie degli azzurri tra 18 e 20 gennaio.

Il tour di amichevoli della Nazionale partirà dunque da Trieste e dal Pala Chiarbola. Qui stasera, alle ore 18.00, è previsto il Trofeo Friuli Venezia Giulia, amichevole internazionale contro la Romania. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e su NOW. Tutto esaurito sugli spalti del palasport giuliano per l’unico test match che Andrea Parisini e compagni giocheranno in casa, prima di volare alle Isole Faroe per l’ultima fase di preparazione che precederà l’arrivo in Svezia, sede degli Europei. "Siamo felicissimi che Trieste ci abbia accolto - dice Parisini - con un palazzo dello sport gremito. E poi siamo contenti di potere giocare davanti al nostro pubblico: non avveniva da maggio e quel calore ci mancava. Faremo il pieno di carica emotiva da portare con noi agli Euro". Girone molto complesso per la Nazionale a Kristianstad, con quattro squadre e due posti per la fase successiva del Main Round. "Sappiamo di non essere più una sorpresa dopo quanto mostrato ai Mondiali – continua il capitano azzurro – ma nel contempo siamo consapevoli della nostra forza e le ultime prove molto positive, soprattutto l’amichevole giocata in Francia a novembre, una delle squadre più forti al mondo, ce lo hanno confermato. Stiamo lavorando con grande carica e concentrazione. Ci teniamo a confermare i progressi della pallamano italiana", In occasione del Trofeo Friuli Venezia Giulia la Federhandball, ricorderà Giuseppe Lo Duca, storica figura del movimento nazionale da dirigente federale e da principale fautore dell’epopea triestina, culminata con la conquista di 17 Scudetti. Al Pala Chiarbola inizio alle ore 18.00. Diretta su Sky Sport Arena e su NOW.