Nasce nuovo circuito mondiale a squadre di padel

Il padel compie un nuovo passo nel suo sviluppo globale. È stato presentato oggi a Londra il progetto Hexagon World Series, un nuovo circuito internazionale a squadre che unisce Qatar e Arabia Saudita sotto l’egida della Federazione Internazionale Padel (FIP). Non si tratta solo della nascita di un nuovo torneo, ma di una collaborazione strategica tra due protagonisti centrali dello sport mondiale. Da una parte c’è Hexagon Cup, competizione nata nel 2024 e affermatasi rapidamente nel panorama del padel internazionale; dall’altra ‘54’, l’agenzia globale di sport e intrattenimento legata al Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, già ideatrice del progetto LIV Golf. In questo nuovo percorso, ‘54’ unisce le forze con Premier Padel, il principale circuito professionistico della disciplina sostenuto dal fondo sovrano qatariota Qatar Sports Investments (QSI). Il nuovo circuito sarà governato direttamente dalla FIP, presieduta dall’italiano Luigi Carraro, e rappresenta la prima integrazione ufficiale di una competizione a squadre all’interno della struttura federale internazionale. Hexagon World Series avrà anche un ranking dedicato, diventando il primo format di questo tipo nel padel professionistico. Con questa novità, la FIP completa un sistema che già comprende il Premier Padel Tour, il CUPRA FIP Tour, il circuito giovanile FIP Promises e il nuovo circuito amatoriale FIP Beyond, offrendo una visione completa delle competizioni, dalla base all’élite."Siamo molto felici e orgogliosi di poter gestire Hexagon World Series insieme ai partner fondatori della Hexagon Cup – ha dichiarato il presidente Luigi Carraro – e siamo altrettanto soddisfatti che l’agenzia 54 abbia deciso di entrare nel mondo del padel al fianco di Premier Padel con questa nuova competizione governata dalla FIP. Oggi diamo un forte segnale di unità: il padel è uno sport che unisce e continueremo a lavorare su collaborazione e inclusione". Hexagon World Series rappresenta così un nuovo capitolo nella crescita internazionale del padel, sempre più al centro delle strategie sportive globali.