Sky ha acquisito i diritti di due grandi appuntamenti di atletica leggera. Dal 20 al 22 marzo, in Polonia, i Mondiali Indoor: 27 discipline e una grande squadra azzurra formata da 26 atleti. Ad agosto, appuntamento invece con gli Europei a Birmingham ascolta articolo

Sky rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026: i campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto a Birmingham, nel Regno Unito, e i campionati Mondiali di Atletica Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia. Entrambi gli eventi saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW.

Dal 20 marzo i Campionati Mondiali Indoor in Polonia La prima tappa sarà la 21ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo all’Arena Torun, in Polonia. Il programma prevede 27 discipline per tre giorni di gare che vedranno gli atleti confrontarsi nelle principali specialità dell’atletica al coperto: dalle prove di velocità agli ostacoli, dal mezzofondo ai salti e ai lanci, fino alle prove multiple e alle staffette.

A Torun 26 Azzurri in gara L’Italia si presenta all’appuntamento con una squadra ambiziosa: 26 gli azzurri convocati – 13 uomini e 13 donne – il numero più alto di sempre per la Nazionale ai Mondiali indoor. Tra i protagonisti più attesi Mattia Furlani, campione del mondo in carica nel salto in lungo. Debutto al coperto per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, impegnata nei 3000 metri. Nel salto triplo Andy Diaz proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, affiancato da Andrea Dallavalle, argento mondiale. Nel getto del peso sarà in gara Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e leader stagionale, mentre nei 60 metri tornerà in pista la vicecampionessa mondiale Zaynab Dosso. Completano la squadra, tra gli altri, Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli. Esordio storico per la sedicenne Kelly Doualla (60 metri), la più giovane atleta italiana di sempre convocata per un Mondiale indoor. Approfondimento "SInneration", i giovani campioni da vedere su Sky

La squadra italiana Uomini 60m Samuele CECCARELLI (G.S. Fiamme Oro Padova) 60m Filippo RANDAZZO (G.A. Fiamme Gialle) 1500m Pietro ARESE (G.A. Fiamme Gialle) 1500m Federico RIVA (G.A. Fiamme Gialle) 60hs Oliver MULAS (Athletic Club 96 Alperia) 60hs Lorenzo N. SIMONELLI (C.S. Esercito) Alto Christian FALOCCHI (G.S. Fiamme Oro Padova) Lungo Mattia FURLANI (G.S. Fiamme Oro Padova) Triplo Andrea DALLAVALLE (G.A. Fiamme Gialle) Triplo Andy DIAZ HERNANDEZ (G.A. Fiamme Gialle / Atl. Libertas Unicusano Livorno) Peso Leonardo FABBRI (C.S. Aeronautica Militare) Peso Nicholas J. PONZIO (Athletic Club 96 Alperia) Eptathlon Dario DESTER (C.S. Carabinieri Sez. Atletica) Donne 60m Zaynab DOSSO (G.S. Fiamme Azzurre) 60m Kelly A. M. DOUALLA (Pro Patria Milano Atletica A.S.D.) 400m Alessandra BONORA (G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica) 800m Eloisa COIRO (G.S. Fiamme Azzurre) 800m Laura PELLICORO (Bracco Atletica) 1500m Ludovica CAVALLI (G.S. Fiamme Oro Padova / Bracco Atletica) 1500m Marta ZENONI (Luiss SSD A R.L.) 3000m Nadia BATTOCLETTI (G.S. Fiamme Azzurre) 3000m Micol MAJORI (Pro Sesto Atl. Cernusco) 60hs Giada CARMASSI (C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli) 60hs Elisa M. DI LAZZARO (C.S. Carabinieri Sez. Atletica) Lungo Larissa IAPICHINO (G.S. Fiamme Oro PD / Atletica FI Marathon S.S.) Pentathlon Sveva GEREVINI (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Copertura completa su Sky Sky Sport garantirà una copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate alla competenza e alla passione di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi di presentazione e commento su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton, con la triplista azzurra Dariya Derkach come ospite d’eccezione, e con le interviste e le notizie raccolte da Federica Frola, inviata a Torun. Aggiornamenti live, oltre che su Sky Sport 24, anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali @SkySport e @nowit.

Ad agosto i Campionati Europei di Aletica Leggera I grandi appuntamenti di atletica su Sky proseguiranno con i Campionati Europei di Atletica Leggera 2026, in programma dal 10 al 16 agosto a Birmingham, per la prima volta nella storia ospitati nel Regno Unito. Le gare si svolgeranno all’Alexander Stadium, cuore della manifestazione, che accoglierà oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni per una settimana di competizioni di altissimo livello. Il programma, articolato in sette giorni di gare, includerà tutte le principali discipline olimpiche. Alcune prove su strada si svolgeranno invece nel centro di Birmingham, tra cui la maratona e le gare di marcia sulle distanze della mezza maratona e della maratona.