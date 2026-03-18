Parte dalla Campania, e in particolare da Benevento, il nuovo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno: "Ready to Play #FIPMINITALIA", iniziativa che nei prossimi mesi coinvolgerà scuole e piazze in tutta Italia. L'obiettivo è avvicinare i più giovani allo sport attraverso attività ludiche e momenti di condivisione, promuovendo valori come fair play, rispetto delle regole e spirito di squadra. L'inizio del progetto è previsto venerdì 20 marzo con una giornata dedicata agli studenti degli istituti GB Bosco Lucarelli e Sant’Angelo a Sasso. Durante gli incontri, i rappresentanti della Federazione dialogheranno con i ragazzi sui valori dello sport e sulla multidisciplinarità del pentathlon moderno.