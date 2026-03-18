Ready to Play, il progetto della Fipm con Di Canio testimonial: i dettagli dell'eventoL'INIZIATIVA
Parte da Benevento il progetto "Ready to Play #FIPMINITALIA" della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, dedicato agli studenti e alla promozione dello sport tra i più giovani. Venerdì 20 marzo incontri nelle scuole con testimonial Paolo Di Canio, mentre sabato 21 marzo è in programma un villaggio sportivo aperto a tutti in piazza Cardinal Pacca
Parte dalla Campania, e in particolare da Benevento, il nuovo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno: "Ready to Play #FIPMINITALIA", iniziativa che nei prossimi mesi coinvolgerà scuole e piazze in tutta Italia. L'obiettivo è avvicinare i più giovani allo sport attraverso attività ludiche e momenti di condivisione, promuovendo valori come fair play, rispetto delle regole e spirito di squadra. L'inizio del progetto è previsto venerdì 20 marzo con una giornata dedicata agli studenti degli istituti GB Bosco Lucarelli e Sant’Angelo a Sasso. Durante gli incontri, i rappresentanti della Federazione dialogheranno con i ragazzi sui valori dello sport e sulla multidisciplinarità del pentathlon moderno.
Tutti i dettagli dell'evento
Testimonial dell’iniziativa sarà l'opinionista di Sky Sport Paolo Di Canio, ex calciatore con una lunga carriera anche in Premier League e vincitore del Premio Fair Play Fifa nel 2001, scelto per rappresentare i valori sportivi al centro del progetto. Il programma proseguirà sabato 21 marzo in piazza Cardinal Pacca, dove dalle 10 alle 18 sarà allestito un villaggio sportivo aperto al pubblico. Qui i partecipanti potranno provare attività e giochi ispirati al pentathlon moderno, guidati dagli istruttori federali. Durante l’evento sarà presentata anche la "Penta Force", la squadra di cinque personaggi che rappresentano le discipline del pentathlon: scherma, nuoto, corsa, tiro con pistola laser e obstacle.